ADAC Mitgliedschaft kündigen und eine Alternative finden

Mobil in Deutschland e.V. als ADAC Alternative © mobil.org

Denkt man an eine Panne mit dem Auto, so fällt einem sofort der ADAC ein. Was viele aber nicht wissen, ist das es auch Alternativen zur Pannenhilfe durch den ADAC gibt. Der jüngste Automobilclub ist dabei der Mobil in Deutschland e.V.

Selbst nennt sich der Club, der jüngste und coolste Automobilclub und kommt mit einem sehr günstigen Jahresbeitrag ab 24 Euro daher. Die Premium Partnerschaft kostet jährlich gerade mal 54 Euro und die Premium Partner Plus Mitgliedschaft kostet im Jahr aktuell 66 Euro. (Stand 06/2015) Die extrem günstigen Preise können realisiert werden, da alles online abgewickelt wird. Call-Center oder eine große Firmenzentrale gibt es beim Mobil in Deutschland e.V. nicht.

Silberne Engel für schnelle Reaktionszeit

Der ADAC Alternative Mobil in Deutschland e.V. greift auf die „silbernen Engel“ der Firma Assistance Partner zurück, die mit rund 1700 Service-Fahrzeugen einen Pannendienst in erster Linie für Versicherungen betreiben. Im Falle einer Panne sollen im Durchschnitt, bedingt durch das große Netzwerk, Wartezeiten von gerade mal 30 Minuten möglich sein.

3 unterschiedliche Mitgliedschaften

Mobil in Deutschland e.V. bietet insgesamt drei unterschiedliche Mitgliedschaften, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind an.

Die BASIS-MITGLIEDSCHAFT gilt innerhalb Deutschlands und bietet Pannen- und Unfallhilfe, Abschleppen und Bergen, sowie ein Ersatzfahrzeug oder eine Übernachtung ab 50km (Luftlinie) vom Wohnort entfernt. Außerdem enthalten ist eine telefonische Rechtsauskunft.

Mit der PREMIUM-MITGLIEDSCHAFT hat man neben den Leistungen im Basis Paket noch Anspruch auf eine weltweite Unfall- und Pannenhilfe, einen Mietwagen, Fahrzeugrücktransport, Weiter- und Rückfahrservice, Krankenrücktransport und Arzneimittelversand.

Die PREMIUM PARTNER+ MITGLIEDSCHAFT enthält alle Leistungen der Basis- und Premium-Mitgliedschaft, sichert aber zusätzlich noch Ehepartner und alle minderjährigen Kinder ab.

Mobil in Deutschland e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt die Interessen seiner Mitglieder als unabhängiger Verein mit einer klaren Sprache im Bereich Auto, Mobilität, Reisen und Verkehr zu vertreten.

