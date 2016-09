Amazon Gutscheine jetzt auch in Deutschland

© Screenshot Amazon.de

Das schon seit kurzem aus der USA bekannte Amazon Rabattsystem „Amazon Gutscheine“ ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Kunden können mit dem neuen Amazon Rabatt-System bei ausgewählten Produkten Geld sparen.

Bisher war „Amazon Gutscheine“ nur in den USA verfügbar und hat nun den Weg nach Deutschland gefunden. An den Produkten selbst oder in den Kategorien findet man die Amazon Gutscheine bisher ohne weiteres allerdings noch nicht, man muss schon über die speziell eingerichtete Gutschein Seite einsteigen. Hier werden dann verschiedene Gutschein-Aktionen für ausgewählte Produkte angezeigt, diese können dann direkt aktiviert werden. Dabei werden entweder prozentuale Rabatte oder bestimmte Geldbeträge als Rabatt angeboten.

Hat man sich für einen Gutschein entschieden und aktiviert diesen, kann man sich im Anschluss den Artikel in den Warenkorb legen. An dieser Stelle sieht man den Rabatt allerdings noch nicht, dieser wird erst am Ende in der Kasse abgezogen.

Gutscheine und Coupons sind sehr beliebt in Deutschland, weshalb auch Amazons Model hierzulande sehr gut ankommen dürfte. Man sollte aber, bevor man zuschlägt, unbedingt vorher auch noch auf anderen Seiten schauen ob es vergleichbare, oder sogar noch bessere Angebote zu dem gewählten oder einem vergleichbaren Produkt gibt. Viele Portale wie beispielsweise Cupoworld.de haben sich auf Rabattaktionen und Gutscheine spezialisiert und geben hier einen guten Überblick.

Vorsicht Abonnements

Die entsprechenden Amazon Gutscheine sollte man sich vor dem aktivieren aber genau anschauen, bei einigen der Rabataktionen handelt es sich um Abonnements. So würde zum Beispiel die erste Lieferung zum rabattierten Preis erfolgen, alle weiteren zum herkömmlichen Preis. Diese Angebote werden in der Regel mit „(Nur mit Spar-Abo)“ gekennzeichnet.

Amazon Gutscheine ist, da die Rabatte nicht direkt in den Kategorien und am Produkt angezeigt werden, offenbar speziell für Schnäppchenjäger ausgelegt. Ohne direkt auf die Amazon Gutschein Seite einzusteigen, kommt man aktuell also nicht an die Vergünstigungen.

