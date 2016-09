Betriebliche Weihnachtsfeiern: Vom Fiskus kann Ärger drohen

© Rainer Sturm / pixelio.de

Eine Weihnachtsfeier mit der gesamten Belegschaft ist in vielen Unternehmen üblich. Doch können derartige Veranstaltungen oft Jahre später bei Betriebsprüfungen zu Problemen mit dem Finanzamt führen. Denn die steuerlichen Vorgaben wurden in den vergangenen Jahren drastisch verschärft.

Für Betriebsfeiern liegt der steuerlich anerkannte Höchstbetrag derzeit bei 110 Euro pro Arbeitnehmer und Veranstaltung einschließlich Umsatzsteuer. Nur wenn diese Freigrenze exakt eingehalten wird, bleiben die Kosten für Betriebsveranstaltungen laut www.channelpartner.de für die Mitarbeiter lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.

Geldwerten Vorteil beachten

Wird die 110-Euro-Freigrenze jedoch um nur einen Euro überschritten, müssen Unternehmen die Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter als geldwerten Vorteil behandeln und die gesamten Kosten pro Mitarbeiter sind steuerpflichtig. Dürfen an der Betriebsfeier auch Angehörige der Mitarbeiter teilnehmen, werden deren anteilige Kosten bei 110-Euro-Grenze mit berücksichtigt. Vorsicht ist auch bei Geschenken geboten. Geschenke im Wert von maximal 40 Euro, die während der Weihnachtsfeier den Mitarbeitern überreicht werden, müssen in die 110-Euro-Grenze mit einbezogen werden.

Teilnehmerliste führen

Auch sollte eine exakte Teilnehmerliste geführt werden, die von den teilnehmenden Mitarbeitern unterschrieben werden sollte. Um eine drohende Steuerpflicht wegen Überschreitens der 110-Euro-Grenze zu vermeiden, ist es ratsam, die Mitarbeiter vor einer Betriebsveranstaltung schriftlich zu verpflichten, höhere Kosten aus eigener Tasche zu bezahlen.

Weihnachtsfeier unbedingt rechtzeitig planen

Auch in Sachen Planung sollte man rechtzeitig aktiv werden. Will man beispielsweise eine Weihnachtsfeier München oder anderen Großstädten feiern, sollte man sich rechtzeitig um eine entsprechende Location bemühen. Hier gilt die Regel, je früher desto besser. Beliebte Locations sind oftmals schon weit vor dem Sommer ausgebucht, weshalb man frühzeitig für die nächste Weihnachtsfeier buchen sollte.

Viele Unternehmen buchen hier sogar schon direkt im Anschluss an die vergangene Weihnachtsfeier, bei Gefallen gleich wieder neu für das nächste Jahr und sichern sich die entsprechende Location.

Eventagenturen beauftragen

Wer seine nächste Weihnachtsfeier nicht selber planen kann oder will, kann auch sogenannte Eventagenturen mit der Planung und Ausrichtung der nächsten Weihnachtsfeier beauftragen. Diese verfügen über ein sehr umfangreiches Portfolio an Locations, sowie über eine Menge Erfahrungen die in der Regel ein Garant für eine mal etwas andere und meist gelungene Weihnachtsfeier sind.

