Den richtigen Bodenbelag finden

© RainerSturm / pixelio.de

Bei der Gestaltung Ihrer eigenen vier Wände werden Sie immer versuchen den Raum so angenehm zu gestalten. Wände werden bemessen, der Raum steht optisch schon vor Ihnen.

Woran oft nicht gedacht wird ist der Fußboden. Gerade der Bodenbelag spielt eine wichtige Rolle für den Raum und entscheidet über zahlreiche Dinge. Es gibt viele Aspekte, die bei der Wahl des Bodenbelags eine grundlegende Rolle spielen. In erster Linie ist der Raum an sich entscheidend, gleichzeitig aber auch der Bau der Wohnung oder des Hauses oder das Klima. Der richtige Bodenbelag sollte zwingend vor dem Beziehen bedacht und ausgesucht sein denn der Bodenbelag ist in der Regel das Erste, was dem Raum hinzugefügt werden muss.

Richtiger Bodenbelag für richtige Räume

Sie werden sicherlich schon viele Räume betreten haben und sehen, dass sich manche Muster stetig wiederholen. Verschiedene Räume haben verschiedene Bodenbeläge, die je nach Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit abgeschätzt und gewählt werden sollten. In der Küche macht ein Teppich wenig Sinn während Fliesen sinnvoller erscheinen. Andersrum gibt es wenige Menschen, die auch im Wohnzimmer Fliesen haben wollen sondern hier eher auf den optischen Aspekt achten und sich entweder für einen Teppichboden oder Laminat entscheiden. Laminat ist aufgrund der Rillen in Räumen die Nässse mit sich bringen können, beispielsweise die Küche oder das Bad, eher unpraktisch. Die Feuchtigkeit kann sich in die Zwischenräumen ziehen und Dellen unter dem Laminat erzeugen. Hier machen Fliesen die wenigstens Sorgen.

Bodenbelag in den Wohnräumen

Besonders bedacht werden sollte der Bodenbelag in den Räumen, in dem Sie sich am meisten aufhalten ein Hochwertiger Teppichboden sein sollte. Damit sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer gemeint. Sie werden sicherlich gerade in diesen beiden Räumen, wo die Erholung und Entspannung im Vordergrund steht, keine unbedingt zweckmäßige Bodenbelegung bevorzugen, sondern eine optisch ansprechende und bequeme Art. Teppichboden ist die alte eingesessene Art den Boden zu bestücken, was Sie sich auch heute mit modernen Teppichen noch sehr gut erlauben können. Hier muss allerdings penibel auf die Sauberkeit und die Erhaltung des Teppichs geachtet werden. Die meisten Menschen greifen auf Laminat zurück. Verschiedenste Varianten von Laminat sind auf demMarkt verfügbar. Egal ob Sie eher helles oder dunkles Laminat bevorzugen, verschiedene Holzmuster sind erhältlich welche die verschiedenste Hell- und Dunkeltöne besitzen. Ein weiterer Vorteil von Laminat ist, dass Laminat sehr klimaneutral ist. Selbst an kalten Tagen wird bei einer guten Dämmung das Laminat nicht zu kalt und Sie können problemlos barfuß durch die Räumlichkeiten spazieren. Laminat hat außerdem den Vorteil, dass er durch Teppiche erweitert werden kann. So können Sie gewünschte Orte in den Räumen an sich individuell durch Teppiche ergänzen und somit einen weiteren optischen Aspekt in das Wohnzimmer bringen.

