Erfolgreich durch Google & Co.

Viele Webseiten- und Onlineshop Betreiber kennen das Problem, die Webseite oder der Online Shop wird über Monate mit größter Sorgfalt geplant, gestaltet und aufgesetzt und dann endlich live geschaltet. Das Warten beginnt, doch die Besucher bleiben aus.

Leider ist es heutzutage nicht mehr einfach damit getan einen guten Internetauftritt, sei es Webseite oder Online-Shop ins Netz zu stellen. Suchmaschinen wie Google verlangen da einiges mehr um den Internetauftritt in den Suchergebnissen ganz vorne zu listen. Wer hier nicht mindestens auf der ersten Seite zu der passenden Suchanfrage gelistet wird, hat meist verloren und die Besucher bleiben aus. Kaum ein User blättert bei Google auf Seite 2, versucht es stattdessen lieber mit einer anderen, passenderen Suchanfrage.

Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Google & Co.

Die wichtigste Suchmaschine ist mit Abstand Google, hierfür sollte man sein Webseite oder Online-Shop in erster Linie optimieren. Will oder kann man dies nicht selbst tun, gibt es unzählige Agenturen die einem bei der Suchmaschinenoptimierung unterstützen. So bekommt man beispielsweise auf RiverOnline.de eine 100% messbare Optimierung. Es werden einem als Kunden jeden Monat messbare sowie Resultate detaillierte Arbeitsberichte geliefert und man bekommt vom zertifizierten Google-Partner Zugang zum Kundencenter.

SEO hat sich verändert

War es noch vor wenigen Jahren sehr einfach möglich seinen Webauftritt für Google zu optimieren, so ist heutzutage einiges mehr an Know-How notwendig. Möglichst viele Verlinkungen von fremden Webseiten auf die eigene Seite, waren bis vor kurzem das Mittel um seine eigene Webseite bei Google ganz oben zu listen, heutzutage könne diese sogar schädlich sein und das Gegenteil bewirken.

Wer seine Seite bei Google ganz oben sehen möchte, sollte sich entweder intensiv mit dem Thema SEO beschäftigen oder sich einen guten Suchmaschinenoptimierer suchen.

