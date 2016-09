Exporte in China überraschend eingebrochen

Überraschend sind die Exporte in China gesunken. Nach Ansicht von Experten ist dafür vor allem die schwächelnde Weltkonjunktur verantwortlich.

In China sind die Exporte überraschend eingebrochen. Wie Experten erklärten, dürfte insbesondere die schwächelnde Weltkonjunktur für den Rückgang verantwortlich sein. Die gesunkenen Exporte weisen zudem darauf hin, dass auch in der Wirtschaft Pekings der Wettbewerbsdruck weiter steigt. Dabei fiel der jüngste Rückgang überraschend stark aus. Weltweit dürfte die Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft mit Sorge betrachtet werden. Im März fielen die Ausfuhren bezugnehmend auf aktuelle Berichte um 14,6 Prozent.

Louis Kuijs, Volkswirt der Royal Bank of Scotland, betonte gegenüber Reuters, dass es sich bei der Exportstatistik Chinas um ein wichtiges Warnsignal für die weltweite Nachfrage, sowie die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft handele. Nach Ansicht von Kuijs bleibt die bekanntgegebene Zahl hinter den eigentlichen Erwartungen zurück.

Von der Führung in Peking wird die wirtschaftliche Entwicklung auch weiterhin mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die schwächelnde Exportwirtschaft könnte demnach auch Folgen für den chinesischen Arbeitsmarkt haben. Nach Ansicht der kommunistischen Regierung könnte es durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit in China zu Unruhen kommen. Bislang zeigt sich der Arbeitsmarkt des Landes allerdings noch überraschend stabil. Am Montag zeigten sich zunächst auch die Investoren an den Börsen noch recht unbeeindruckt.

