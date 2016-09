Forschung: Übergewicht ist nicht heilbar

Seit Jahren schlagen Ernährungswissenschaftler nicht nur, aber vor allem auch in Deutschland Alarm, weil die Zahl der übergewichtigen und fettleibigen Menschen stetig steigt. Rund ein Drittel der Weltbevölkerung ist inzwischen zu dick, was für das Gesundheitswesen eine enorme Belastung bedeutet.

Denn Übergewicht erhöht das Risiko etwa für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für Diabetes enorm. Der Rat abzunehmen ist indes deutlich leichter ausgesprochen als umgesetzt, wie nun auch US-amerikanische Forscher im Fachblatt „The Lancet Diabetes & Endicrinology“ betonen.

Aus Sicht von Dr. Christopher N. Ochner vom Columbia University Medical Center in New York reicht es in der Regel nicht aus, übergewichtigen und fettleibigen Menschen eine angepasste Ernährung und mehr Sport zu verordnen. Stattdessen sehen die Wissenschaftler unterstützende Maßnahmen der Medizin beispielsweise in Form einer Magenverkleinerung, Psychotherapien oder Medikamenten als dringend erforderlich an.

Grund dafür ist laut Ochner und Co., dass es sich bei Fettleibigkeit mehr oder weniger um eine chronische Erkrankung handle, die die Abläufe im Körper grundlegend verändert und die quasi nicht heilbar ist. So wehrt sich der Körper nach Ansicht der Forscher mit allen Mitteln gegen den übermäßigen Verlust von Gewicht und bleibt auch nach einer erfolgreichen Gewichtsreduktion anfällig für einen Rückfall, da er er schlichtweg gewohnt sei, viel Fett aufzunehmen.

