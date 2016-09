Google sucht nun an auch nach verschwundenen Smartphones

Google sucht nun an auch nach verschwundenen Smartphones © Simon / pixabay.com

Ab sofort wird der Suchmaschinengigant Google nicht mehr nur Webinhalte, sondern auch verschollen gegangene Smartphones suchen. Hierfür ist es vollkommen ausreichend, das betreffende Smartphone in das jeweilige Suchfenster einzugeben.

Mittlerweile gibt es mehrere Dienste, mit denen recht einfach ein verlegtes Smartphone wieder ausfindig gemacht werden kann. So wird für das iPhone beispielsweise in der iCloud die Find-My-iPhone-Funktion angeboten. Hier besteht beispielsweise die Möglichkeit so lange den Ton abzuspielen bis der Aufenthaltsort zu finden war.

Mit dem Android-Geräte-Manager wird bei Google mittlerweile die gleiche Funktion angeboten. Sie steht über den Dienst für Android-Geräte zur Verfügung. Um die neue Funktion von Google nutzen zu können, muss eine separate App durch die Android-Nutzer installiert werden. Sie wird im Play Store angeboten. Möchten Android-Nutzer ihr Gerät sicher wiederfinden, sollten sie darauf auch nicht verzichten.

Der Dienst wird von Google unter dem Namen „Find My Phone“ angeboten. Er steht bislang nur in Englisch zur Verfügung. Wurde das eigene Smartphone verlegt, muss in der Websuche lediglich dieser Name eingegeben werden. Anschließend wird eine Karte geöffnet. Nach einer kurzen Wartezeit zeigt sie schließlich den aktuellen Aufenthaltsort des Smartphones an. Ein Klick auf „Ring“ reicht aus, um das Handy klingeln zu lassen.

Ähnliche Nachrichten: