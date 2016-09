Gourmesso – Kaffeekaspseln zum kleinen Preis

Erst 2013 ging Gourmesso als Start-up an den Start und versprach Kaffeekapseln für Nespresso® Maschinen deutlich günstiger anzubieten. Über 30% günstiger können Käufer die Kaffeekapseln bei Gourmesso einkaufen als bei Nespresso® selbst. Das Konzept kam sehr gut an.

Nur wenige Jahre später nach der Gründung gilt das Start-up aus Berlin als eines der erfolgreichsten der letzten Jahre. Mit Kaffeekapseln für Nespresso® Maschinen ab 24 ct konnte das Unternehmen überzeugen und viele Kunden auf www.gourmesso.de und Amazon zum Kauf animieren. Kunden zeigten sich bei einem vergleichbaren Geschmack und einem zum Teil deutlich, bis zu 30 % im Vergleich zum Original, günstigeren Preis kaufbereit und nahmen die neue Marke schnell an. Das Start-up, welches heute über 20 Mitarbeiter beschäftigt, konnte mit seinem Konzept bei der Käuferschaft punkten.

Viele Gourmesso Sorten für den unterschiedlichen Geschmack

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, so auch beim Kaffee. Gerne werden die Gourmesso Kapseln logischerweise geschmacklich mit der Original Kaffeekapseln von Nespresso® verglichen. So unterschiedlich wie die Geschmäcker sind, so unterschiedlich sind auch die Meinungen der Kunden. Gourmesso kommt allerdings mit vielen Geschmacksrichtungen daher und dürfte damit fast jeden Kaffeegeschmack treffen

Nespresso® Kapseln günstiger

Wie entstand die Idee gerade Kaffeekapseln für Nespresso® Maschinen herzustellen und günstiger anzubieten? Gründerin Nora Hofbauer hatte selbst seit Jahren Nespresso® Maschine und hat sich immer wieder darüber geärgert in der Nespresso®-Boutique Schlange zu stehen zu müssen bzw. bei der Online-Bestellung immer ihre Kundennummer zur Hand haben zu müssen. Auch die Preise stießen der Gründerin immer wieder auf. So entschied sie sich irgendwann, eigene und kompatible Kaffee-Kapseln für in der Nespresso® Maschinen zu entwickeln.

Gourmesso Kaffee-Kapseln günstiger

Angefangen mit nur wenigen Geschmacksrichtungen, startete Gourmesso im Kaffeekapselmarkt. Es dauerte allerdings nicht lange bis sich das Unternehmen einen Namen machte. Mittlerweile bietet Gourmesso eine riesige Auswahl an Kaffeekapseln wo für jeden Geschmack was dabei sein dürfte.

Fazit:

Nutzer von Nespresso® Maschinen können mit Gourmesso Kaffeekapseln wirklich eine Menge Geld sparen, geschmacklich muss man bei der billigeren Variante von Gourmesso kaum Einbußen hinnehmen, allerdings ist dies wie immer Geschmackssache.

