Ifo-Geschäftsklimaindex erreicht höchsten Stand seit Juni 2014 © Life of Pix / Pixabay.com

Auch weiterhin präsentieren sich die Unternehmen in Deutschland in einer guten Verfassung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat nun den höchsten Stand seit Juni letzten Jahres erreicht.

In Deutschland präsentieren sich die Unternehmen weiterhin in einer guten Verfassung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist erneut gestiegen und hat mittlerweile den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres erreicht. Im April hat sich die Stimmung der deutschen Unternehmen überraschend aufgehellt. Bislang blicken die Unternehmen in der Bundesrepublik jedoch weniger optimistisch in die Zukunft.

Im Vergleich zum Vormonat stieg das Ifo-Geschäftsklima bereits um 0,7 Punkte und erreichte nun ein Niveau von 108,6 Punkten. Nach Angaben des Ifo-Instituts in München handelt es sich hierbei um den höchsten Stand seit Januar 2014. Zuletzt gingen die Bankvolkswirte lediglich von einem Wachstum auf 108,4 Punkte aus.

Das Geschäftsklima wird aktuell insbesondere durch die deutlich gestiegene Bewertung der aktuellen Lage in Deutschland gestützt. Demnach verbesserte sich der Index hier von 112,1 Punkten auf nun 113,9 Punkte. Schon bei den ZEW-Konjunkturerwartungen, die bereits am Dienstag veröffentlicht wurden, war eine ähnliche Entwicklung zu erkennen. Die Lagebeurteilung hatte sich auch hier deutlich verbessert, obwohl sich die Erwartungen an sich erneut eintrübten.

