Katjes International plant Roadshow zur Refinanzierung einer Anleihe

© Katjes International

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat die Bankhaus Lampe KG und die IKB Deutsche Industriebank AG zur Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion mandatiert.

Hintergrund ist die in 2011 auferlegte Anleihe über insgesamt 45 Millionen Euro die im Sommer 2016 zurückgezahlt werden muss. Um die 45 Millionen Euro im Sommer zurückzuzahlen, zieht das Unternehmen unter anderem auch eine neue Unternehmensanleihe als Alternative in Erwägung. Ob man diesen Weg gehen wird ist allerdings stark abhängig vom vorherrschenden Marktumfeld.

Prüfen was sinnvoll ist

Stephan Milde, CFO von Katjes International sagte gegenüber Finance, dass man derzeit prüfe ob eine Unternehmensanleihe, ein Schuldscheindarlehen oder ein syndizierter Kredit am Ende sinnvoll seien. Bestimmen wir die am Ende das Marktumfeld.

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH + Co. KG (Katjes Deutschland) Teil der Katjes-Gruppe.

Katjes erhält Auszeichnung „Consumer Deal of the Year“ für Piasten Übernahme

Anfang des Jahres gab es eine Katjes Anleihe Auszeichnung vom britischen Finanzmagazin „ACQUISITION INTERNATIONAL „ unter mehr als 20.000 Unternehmensübernahmen, für die Übernahme der Piasten GmbH & Co. KG. Als Begründung für die Auszeichnung „Consumer Deal of the Year 2014 in Europe“ führte die Jury neben der Größe der Unternehmen und der Bekanntheit beider Marken das Wachstumspotenzial des europäischen Marktes für Zuckerwaren an.

Die Katjes International hatte am 30. September 2014 den größten Hersteller Deutschlands von süßen Dragees übernommen. Rund 400 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derziet und konnte zum Endes des Geschäftsjahres 2013/2014 einen Nettoumsatz von knapp über 90 Millionen Euro verzeichnen. Den Angaben zufolge soll Piasten auch zukünftig organisatorisch und rechtlich eigenständig bleiben. Auch das bisherige Management soll weiterhin die Führung des Unternehmens übernehmen.

Piasten war jetzt bereits die fünfte erfolgreiche Übernahme von Katjes seit 2011. Für Katjes International stellt die Übernahme eine ideale Ergänzung der eigenen Produktpalette dar.

Ähnliche Nachrichten: