Kreditzinsen fallen weiter

© knipseline / pixelio.de

Gute Zeiten für Kreditnehmer, die Kreditzinsen fallen auch in 2016 weiter. Wie eine Auswertung des Vergleichsportals Check 24 ergeben hat, sind die Zinsen für Kredite in 2015 um bis zu 10 Prozent gesunken.

Nicht nur wer aktuell einen Kredit benötigt, sollte jetzt unbedingt genau die Konditionen der einzelnen Kreditgeber vergleichen, auch sollten Verbraucher die bereits einen laufenden Kredit in Anspruch genommen haben ihre Konditionen mit den aktuellen Konditionen vergleichen und über eine Umschuldung nachdenken.

Viele Kredite sind vorzeitig kündbar

Ein Großteil laufender Ratenkredite sind vorzeitig kündbar, wodurch man mittels einer sogenannten Umschuldung seinen laufenden Kredit durch einen Ratenkredit mit günstigeren Konditionen ablösen kann. Hierdurch lässt sich in vielen Fällen eine Menge Geld sparen. Dabei macht es einem das Internet einfach, Kreditvergleichsportale wie beispielsweise www.guenstige-kredite.com erlauben es einem mit nur wenigen Mausklicks den Kreditanbieter mit den besten Konditionen zu finden.

Fallender Leitzins und bessere Bonität macht günstigere Kredite möglich

Zum einen sind günstigere Konsumentenkredite durch den wesentlich stärker gefallenden Leitzins, sowie der zum Teil deutlich besseren Bonität der Verbraucher begründet. Doch des einen Freud ist des anderen Leid, so bekommen Sparer aktuell auch kaum noch Zinsen für ihr angelegtes Geld.

Erste Null-Prozent-Kredite für Verbraucher

Nullprozentfinanzierungen sind ja mittlerweile fast an der Tagesordnung, doch nun bieten erste Banken und Portale den Null-Prozent-Kredit an. Meist kann man hier kleinere Summen bis 1.000 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten – gute Bonität vorausgesetzt – als Null-Prozent-Kredit erhalten. Diese Kredite werden gerne genutzt um einen teuren Dispokredit abzulösen. Aber auch hier gilt es immer die Angebote genau zu prüfen und zu vergleichen. Gerade im Hinblick auf versteckte Gebühren sollte man die Angebote in diesem Fall genau untersuchen.

Konditionen genau prüfen

Bei der Suche nach dem passenden Kredit sollte man unbedingt ein Auge auf alle Konditionen und nicht nur den effektiven Jahreszins haben. Ein sehr wichtiger Punkt ist unter anderem, ob der Kredit jederzeit abgelöst werden kann und wenn ja zu welchen Konditionen.

