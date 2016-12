Kreuzfahrten immer beliebter – Die neue Art des Reisens?

Nach wie vor geben die Deutschen viel Geld für ihren Urlaub aus. Im Jahr 2015 war es nach einer aktuellen Erhebung die Kreuzfahrt, die am meisten von den aktuellen Trends profitieren konnte.



So viele Deutsche wie noch nie zuvor haben sich dazu entschlossen, auf diese Art und Weise zu verreisen, weshalb sich das allgemeine Spektrum immer weiter zu verschieben scheint. Doch welche Faktoren sind dafür ausschlaggebend?

Viele Orte komfortabel bereisen

Ein erster Vorteil ist bereits in der Bequemlichkeit zu finden, die eine Kreuzfahrt mit sich bringt. Wer als normaler Reisender möglichst viele Facetten eines Landes erleben möchte, muss ständig neue Unterkünfte finden und stets flexibel bleiben. Die Kreuzfahrt bietet auf dieses Problem eine einfache Lösung. Der Koffer wird nur einmal ausgepackt und schnell stellt sich an Bord eine heimelige Atmosphäre ein. Gleichwohl ist es möglich, viele Orte zu erleben, und das sogar noch aus einer ganz besonderen Perspektive. Welche Kreuzfahrten besonders überzeugen, wird beispielsweise unter kreuzfahrt-zeitung.de dargestellt. Hierin zeigen sich also klare Vorteile, wie sie für die aktuelle Beliebtheit verantwortlich sind.

Breites Freizeitangebot vor Ort

Gerade Familien wissen, wie schwer es sein kann, die Interessen aller Personen bei einer Reise unter einen Hut zu bringen, während bei der Reise im Auto oft die Quengelei losgeht. Kreuzfahrtschiffe, und dies haben die Deutschen erkannt, bieten hier eine wichtige Hilfestellung. An Bord werden wird ein breites Angebot an unterschiedlichen Aktivitäten angeboten, wodurch generationsübergreifend für beste Unterhaltung gesorgt ist. Doch auch das gemeinsame Erleben steht dabei stets im Vordergrund. So bieten beispielsweise gemeinsame Mahlzeiten oder Landgänge schöne Zusammenkünfte, die den Austausch über die jüngsten Erlebnisse an Bord ermöglichen, was die Besonderheit ebenso ausmachen kann.

Entschleunigung erleben

Mehr als zwei Millionen Deutsche nutzen derzeit jährlich das Angebot der Kreuzfahrt. Experten schieben dies auch auf die besondere Verschiebung der Perspektive, die dadurch erreicht werden kann. Ein Kreuzfahrtschiff selbst fährt nicht unbedingt besonders schnell. Die langen Strecken, die zurückgelegt werden können, entstammen vielmehr der Kontinuität der Fortbewegung. Die Gäste können dies in Form einer Entschleunigung erleben, die in unserem stressigen und vollgepackten Alltag ansonsten oft keinen Platz mehr findet. Gleichzeitig gewinnt jeder Besucher an Bord eine Vorstellung der Dimension einer Reise. Dafür sorgt nicht nur der fantastische Blick über den langen Horizont, sondern auch die vielen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die an Bord des Schiffes in majestätischer Schönheit beobachtet werden können.

