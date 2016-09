Mit der richtigen Bürobeleuchtung Gesundheit und Arbeitseffizienz erhöhen

© Emanuel Keller / pixelio.de

Die optimale Beleuchtung im Büro trägt wesentlich zur Effizienz am Arbeitsplatz bei. Egal ob Sie Bürobeleuchtung für ein Home-Office benötigen oder im klassischen Arbeitsalltag, entscheidend ist die richtige Auswahl sowie der Standort an dem Sie Ihre Leuchtmittel positionieren. In diesem Beitrag erhalten Sie Tipps und Tricks für richtige Beleuchtungsmöglichkeit an Ihrem Arbeitsplatz.

Täglich sind wir zahlreichen Informationen ausgesetzt, die wir mit rund 80 Prozent alleine mit den Augen aufnehmen. Die Gesundheit dieses wichtigen Sinnesorganes sollte auch Ihnen am Herzen liegen. Gerade bei Bürotätigkeiten vor Computerbildschirmen werden Augen am meisten beansprucht. Der lange und ständige Blick auf relativ kurze Distanz kann bei zusätzlichen schlechten Lichtverhältnissen zu verschiedenen Komplikationen führen:

Müdigkeit

Konzentrationsschwierigkeiten

Augenleiden

Kopfschmerzen

In umgekehrtem Verhältnis können Motivation, Leistungsfähigkeit und die Produktivität positiv beeinflusst werden und damit zu besseren Arbeitsresultaten führen.

Licht als leistungsförderndes Hilfsmittel am Arbeitsplatz

Der Mensch benötigt Licht, um Gegenstände erst wahrnehmen zu können, gleichzeitig trägt Licht auch einen hohen Einfluss auf den menschlichen Biorythmus bei. Insbesondere der Schlaf-Wach-Rhythmus ist von der Lichtsteuerung abhängig. Besonders empfindlich reagiert das menschliche Auge auf kurzwellige blau wahrgenommene Lichtquellen. In den Vormittagsstunden nehmen wir diese Blaubilder am häufigsten wahr. Sie bewirken eine Unterdrückung einer bestimmten Hormonausschüttung (Melantonin) im Gehirn. Zur gleichen Zeit wird mehr Cortisol produziert, das für den aktiven Organismus verantwortlich ist. Cortisol ist auch jener Grund, warum wir gerade in den Vormittagsstunden die Zeit der höchsten Konzentration und Aufmerksamkeit genießen. Je weiter der Büroalltag voranschreitet, desto höher wird der Rotanteil der Sonnenstrahlen. Der menschliche Körper reagiert, sodass die Arbeit plötzlich langsamer voranschreitet. Der Feierabend wird dem Körper durch das Melantonin-Hormon signalisiert.

Tageslicht so viel wie möglich ausschöpfen!

Bevor man auf eine künstliche Lichtquelle im Büro zurückgreift, sollte das Tageslicht soviel wie möglich ausgekostet werden. Bereits bei der Wahl der Büroräume sollte ein hoher Stellenwert auf die Ausrichtung (südwestlich beziehungsweise südöstlich) gelegt werden. Zudem sinken die Stromkosten bei der richtigen Büropositionierung. Büroeinrichtungen, wie Schreibtische und Stühle sollte möglichst nahe am Fenster platziert werden. Am besten quer, sodass das Tageslicht seitlich auf die Schreibhand auftrifft. Zusätzlich können Tischlampen (min 500 LUX) montiert werden, die allerdings mit einer hohen Leuchtkraft ausgestattet sein sollten. Auch die Deckenbeleuchtung muss für ausreichend Helligkeit sorgen. Viele Büros greifen auf LED-Leuchtmittel zurück, die nicht nur Stromkosten sparen, sondern auch für genügend Raumhelligkeit sorgen. Passende Arbeits-Deckenleuchten schonen daher nicht nur die Gesundheit sondern auch den Geldbeutel.

Wände und Decken nicht vergessen

Die Bürowände sowie -Decken nehmen einen weiteren Stellenwert bei der Beleuchtung am Arbeitsplatz ein. Niemals sollten dunkle Farben verwendet werden. Helle Farbnuancen reflektieren sowohl das natürliche als auch das künstliche Licht optimal und verteilen die Lichtstrahlen gleichmäßig im Büroraum. Hell-Dunkel Kontraste sind nicht empfehlenswert, da sie zur schnelleren Ermüdung beitragen und die Arbeitseffizienz negativ beeinflussen.

Mit diesen Tipps können Sie Ihren Büroalltag erleichtern und Ihre Leistungsfähigkeit steigern.

Ähnliche Nachrichten: