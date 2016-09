Numismata 2015: Münzsammler treffen sich in Frankfurt

© numismata.de

Vom 14.11.2015 – 15.11.2015 treffen sich Münzsammler und Numismatiker aus aller Welt auf der 11. Numismata 2015 in Frankfurt. Die Numismata ist die weltbekannte Münzen-Messe mit unverkennbarem Flair und gepflegter Tradition seit 1970!

Bei der numismatischen Großveranstaltung in Frankfurt werden Münzen, Medaillen, Edelmetalle, Banknoten, historische Wertpapiere und Aktien aus aller Welt ausgestellt, gehandelt und getauscht. Gehandelt werden Stücke von der Antike bis zur Gegenwart. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Besucher aus aller Welt die weltbekannte Münzen-Messe von 14.11 bis zum 15.11.2015 besuchen.

Veranstaltungsort der Numismata 2015 ist auch in diesem Jahr wieder die Messe in Frankfurt, im Forum und im Saal Panorama. Die Öffnungszeiten sind am ersten Tag von 9:30 bis 17:00 Uhr und am zweiten Tag von 9:30 bis 15:00 Uhr. Besucher erhalten neben Münzen und Medaillen auch interessante Fachliteratur und Zubehör rund um die Numismatik. Zudem werden auch fachkundige Schätzungen und Beratungen zum Thema Sammeln und Investieren angeboten.

Geldanlage in Münzen

Die Geldanlage in Stücken aus der Numismatik wie beispielsweise Münzen und Medaillen erfreut sich in Zeiten wo es kaum noch Zinsen gibt immer größerer Beliebtheit. In 2010 zu Zeiten der Finanzkrise, entdeckten immer mehr Anleger neben der Geldanlage in Edelmetallen auch die Anlage ihres Geldes in Sammlermünzen. Hier wird entweder in prägefrische Münzen aus Edelmetall oder in historische Münzen investiert. Beide Formen der Geldanlage gelten als sehr sicher, entsprechende Fachkenntnis vorausgesetzt.

Über 150 Aussteller präsentieren ihre schönsten Stücke

Die Numismata 2015 ist der ideale Treffpunkt um in die Welt der Numismatik einzusteigen oder sich in dieser entsprechend weiterzubilden. Auch in diesem Jahr werden wieder knapp 160 Aussteller ihre besten Stücke präsentieren und zum Kauf anbieten. Veranstaltet wird die Münzmesse auch in diesem Jahr wieder MÜNZEN MODES aus München.

Neben Frankurt/Main findet die Numismata noch in Berlin, München und Wien statt. Die nächsten Messertermine der Numismata: Messe Frankfurt/Main vom 14.11.2015 – 15.11.2015, Messe München vom 05.03.2016 – 06.03.2016, Messe Wien vom 08.04.2016 – 09.04.2016 und Messe Berlin vom 15.10.2016 – 16.10.2016.

