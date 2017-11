Social Media als optimaler Bereich für die perfekte Werbung

© Peter Derrfuss / pixelio.de

Top News aus den verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Technik, Gesundheit, Auto und Sport stehen dabei jederzeit zur Verfügung und auch unterhaltsame Geschichten aller Art sowie attraktive Ratschläge und Tipps sorgen für ein hohes Maß an Begeisterung. Gerade im Bereich der Wirtschaft bietet diese Seite neben den Nachrichten auch immer wieder attraktive Hilfestellungen an, die für den eigenen Unternehmenserfolg von großer Bedeutung sein können. Ein wichtiges Thema ist dabei ohne Frage immer die optimale Werbung und die dafür zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die auch aufgrund des Internets immer vielseitiger werden.

Das Internet für einen werbewirksamen Auftritt

Es ist lange kein Geheimnis mehr, dass das Internet tolle Dienste leistet und das weit über die regionale Nachbarschaft hinaus. Immer mehr Leute nutzen das Netz, um sich auf die Suche nach bestimmten Produkten und Dienstleistungen zu machen und genau deshalb ist die Präsenz eines Unternehmens im World Wide Web extrem wichtig. Neben dem eigenen Internetauftritt und optimalen Voraussetzungen für attraktive Platzierungen in den Suchmaschinen bietet das Social Media perfekte Möglichkeiten, seinen Unternehmenserfolg voranzutreiben. Die bekanntesten Vertreter im Rahmen von Social Media sind wohl Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube und hier bestehen oft Mythen, die einen vor einem dortigen Werbeauftritt abschrecken und daher ausgeräumt werden sollten. So denken viele, dass es sich bei diesen Plattformen um Adressen handelt, in denen ausschließlich Privatpersonen ihre Informationen austauschen, Kontakt pflegen und Urlaubsfotos teilen. Bei genauerem Hinschauen wird man aber schnell feststellen, dass schon sehr viele Unternehmen sich dort platziert haben und solche Internetpräsenzen ja auch durch Werbegelder finanziert werden. Nichts liegt also ferner, als sich selber auch dort zu zeigen und seine Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen.

Reaktion der Nutzer auf Werbeauftritte

Ein weiterer Mythos ist der, dass man von vornherein davon ausgeht, dass die Nutzer, die grundsätzlich erst einmal privat auf solchen Seiten des Social Media unterwegs sind, eher genervt von zu viel Werbung sind als positiv darauf zu reagieren. Abgesehen davon, dass diese Gefahr des „genervt seins“ bei jeder Art der Werbung passieren kann, sind die Reaktionen sehr viel positiver als gedacht, vor allem deswegen, weil das Netz und vor allem Social Media optimal in der Lage ist, Werbung sehr zielgerichtet auf die Interessen der User zu verteilen. Neben der reinen Präsenz im Netz, die auf einen aufmerksam macht, kann man also genau die Leute ansprechen, die an den eigenen Produkten oder Dienstleistungen interessiert sein könnten.

Mit SocialHub die Werbung im Social Media gezielt einsetzen

Auch der langfristige Erfolg solcher Werbeauftritte im Social Media wird oft in Frage gestellt. Hierbei ist immer die Art und Weise und die Konsequenz wichtig, mit der man solche Aktionen und Präsenzen umsetzt. Die reine Erstellung eines Profils ohne anschließende Pflege wird in der Regel selten zu einem Erfolg führen. Mit so genannten Social Media Analysen, wie man sie von SocialHub.io in Anspruch nehmen kann, sieht das allerdings ganz anders aus. Mit aussagekräftigen Daten zu den Interessen der Nutzer, zu den Zahlen der Anfragen und entsprechenden Antwortgeschwindigkeiten des eigenen Teams, Erfahrungen zu neuen Trends und Auswertungen bisheriger Kampagnen kann man sehr zielgerichtete neue Aktionen starten, die einem dann helfen, den Kundenstamm zu vergrößern, was gerade im Bereich von Social Media auch in hohem Maß durch attraktive Weiterempfehlungen geschieht.

