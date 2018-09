Sportwetten: Tippschein gewinnt 250.000 Euro

© M. Glathe / pixelio.de

Sportwetten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, ein paar Euro gesetzt und der Traum auf das große Geld beginnt. Kürzlich gelang es einem Tipper aus Herne beim Wettanbieter Tipico, aus nicht mal einem Euro satte 250.000 Euro zu machen.

Wie die „Welt“ berichtet, sagte der Tipper die richtige Tendenz aller Spiele richtig hervor. Die Quote lag bei seinem Tipp bei sagenhaften 1: 357.739, damit sahnte der Tipper stolze 250.000 Euro für seine richtige Prognose ab. Ganz konnte er die Quote allerdings nicht ausreizen, denn bei Tipico ist der Gewinn auf maximal 250.000 Euro gedeckelt.

Tipper hatte noch Glück

In diesem Fall hatte Tipper noch Glück das er seinen Schein in einem Wettbüro abgegeben hatte, denn bei Onlinewetten ist der Gewinn sogar nur auf 100.000 Euro begrenzt.

Richtig kombiniert

Der Spieler kombinierte die Endstände mit den Halbzeitergebnissen. Sein Tip: Freiburg führt in Hoffenheim zur Pause, verliert das Spiel aber am Ende noch. Zur Pause stand es 1:0 für Freiburg, in der zweiten Halbzeit drehte Hoffenheim das Spiel und gewann am Ende 3:1.

In den Partien Augsburg gegen Gladbach und Nürnberg gegen Mainz sagte er bei beiden Spielen das Unentschieden voraus und lag auch mit den Halbzeittipps (Mainz sowie Augsburg führen) richtig. In Leverkusen tippte er auf einen Sieg des Außenseiters Wolfsburg bei einem ausgeglichenen Stand zur Pause. Auch hier wurde sein Mut belohnt. Das Tor in der Nachspielzeit von Rashica machte ihm den Gewinn von einer Viertelmillion sicher.

